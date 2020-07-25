فرنسا تدرس إعادة إغلاق حدودها بسبب ازدياد الإصابات بكورونا

2020/07/25 | 14:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، السبت، أنه لا يمكن استبعاد إعادة إغلاق الحدود، مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وفي وقت سابق، أوصت السلطات الفرنسية المواطنين، بتجنب زيارة كتالونيا الإسبانية بسبب تدهور الوضع الوبائي هناك.وقال فيران، معلقا على إمكانية إعادة إغلاق الحدود: “لا يمكن استبعاد أي شيء سلفا”.وأضاف الوزير: “في […]

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