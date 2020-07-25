الانبار تسجل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا


الانبار تسجل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا
2020/07/25 | 14:31 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار ..

اعلن مصدر في خلية ازمة كورونا في محافظة الانبار، السبت ، عن تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا في قضاءي الرمادي والخالدية في الانبار .

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت 7 اصابات جميعهم ملامسين لحالات مؤكدة وهم تحت الحجر الصحي وحالتهم الصحية جيدة جدا “.

[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تسجل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار تسجل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

واصل القراءة على المعلومة
Sponsored Links