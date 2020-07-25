الانبار تسجل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/25 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..اعلن مصدر في خلية ازمة كورونا في محافظة الانبار، السبت ، عن تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا في قضاءي الرمادي والخالدية في الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت 7 اصابات جميعهم ملامسين لحالات مؤكدة وهم تحت الحجر الصحي وحالتهم الصحية جيدة جدا “.[…]

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