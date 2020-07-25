2020/07/25 | 14:31 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار ..
اعلن مصدر في خلية ازمة كورونا في محافظة الانبار، السبت ، عن تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا في قضاءي الرمادي والخالدية في الانبار .
وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت 7 اصابات جميعهم ملامسين لحالات مؤكدة وهم تحت الحجر الصحي وحالتهم الصحية جيدة جدا “.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تسجل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن مصدر في خلية ازمة كورونا في محافظة الانبار، السبت ، عن تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا في قضاءي الرمادي والخالدية في الانبار .
وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم بلغت 7 اصابات جميعهم ملامسين لحالات مؤكدة وهم تحت الحجر الصحي وحالتهم الصحية جيدة جدا “.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار تسجل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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