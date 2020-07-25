ترامب يرشح مساعده كريستوفر ليدل لرئاسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

2020/07/25 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعتزم ترشيح نائب كبير موظفي البيت الأبيض كريستوفر ليدل ليصبح السكرتير العام القادم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يعمل رجل الأعمال السابق الذي ولد في نيوزيلندا في تنسيق السياسات في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال المسؤول "الولايات المتحدة ملتزمة بقوة واتحاد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتعتزم ترشيح كريستوفر ب.



ليدل ليكون السكرتير العام القادم للمنظمة".



ورفض ذكر اسمه.

وليدل المزدوج الجنسية هو مدير مالي سابق لمايكروسوفت ونائب رئيس سابق لجنرال موتورز.

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