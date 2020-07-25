محافظة بغداد: خاطبنا أمانة مجلس الوزراء بشأن التخصيصات المالية للتدريسيين والمحاضرين

2020/07/25 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، السبت، مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن التخصيصات المالية للملاكات التدريسية والمحاضرين.

وقال العطا في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اجتماعاً عُقد مع هيأة الرأي التربوية المتكونة من 6 مديرين عامين يمثلون مديري التربية في بغداد، ونوقش فيه الكثير من الأمور الخاصة بعملهم ضمن الظروف الحالية".

وأضاف أن "الاجتماع تضمن الحديث عن الامتحانات النهائية للخارجيين وللصف السادس الاعدادي، والتأكيد على الضوابط الصحية، كالتباعد وارتداء الكمامات، والتعاون مع دوائر الكهرباء والصحة، لإعداد الظروف المناسبة لإجراء الامتحانات".

وكشف العطا عن "صدور أمر من رئاسة الوزراء والمالية بعدم جواز العمل بصفة محاضر مجاني"، مؤكداً "مخاطبة أمانة مجلس الوزراء بشأن قلة توفير التخصيصات المالية للملاكات التدريسية والمحاضرين".

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