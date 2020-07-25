الداخلية تعلن توزيع منح ذوي الشهداء والجرحى في ثلاث محافظات

2020/07/25 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، توزيع منح المستحقين من ذوي الشهداء والجرحى في ثلاث محافظات.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تثميناً للتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء والجرحى، فقد وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بإرسال لجان خاصة من مديرية شؤون الشهداء والجرحى لتوزيع المنح كوجبة ثانية على المستحقين غير المستلمين سابقاً في المحافظات كافة".

وأشارت الوزارة إلى أن "المديرية باشرت التوزيع في محافظات ميسان والأنبار والديوانية، وستتم المباشرة بتوزيع منح أخرى في باقي المحافظات لذوي الشهداء والجرحى".

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