ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الختامية

2020/07/25 | 14:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تختتم غدا الأحد، منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإجراء جميع مباريات المرحلة الـ38 الأخيرة.وبعد تتويج ليفربول بلقب الدوري مبكرا، يبقى الصراع محتدما بين مجموعة من الأندية على مقاعد التأهل للمسابقات الأوروبية، فيما تتنافس أندية أخرى لتفادي الهبوط.ولكن المنافسة الأبرز، التي سيشهدها اليوم الأخير من الدوري الإنجليزي، هي السباق بين عدة […]

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