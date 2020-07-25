محافظة عراقية تتخطى حاجز الـ 3 الاف إصابة بفيروس كورونا

2020/07/25 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى.أعلنت دائرة صحة ديالى، السبت، أن عدد الحالات التراكمية بفيروس كورونا تجاوزت حاجز الـ3 الاف اصابة.وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي لـ /المعلومة/، إن “عدد حالات الاصابة التراكمية بفيروس كورونا تجاوزت حاجز الـ3 الاصابة بعد مرور اكثر من 4 اشهر على تسجيل اول اصابة بالفيروس”، مؤكدا بان “اجمالي حالات الشفاء بلغت اكثر […]

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