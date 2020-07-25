2020/07/25 | 14:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر وزير داخلية العراق عثمان الغانمي، بإرسال لجان خاصة لتوزيع منح على فئات محددة بـ3 محافظات....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الداخلية تأمر بتوزيع منح تشمل هذه الفئات) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الداخلية تأمر بتوزيع منح تشمل هذه الفئات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).