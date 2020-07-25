2020/07/25 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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انفجار دراجة مفخخة على قطاعات أمنية تابعة لقوات الجيش في الانبار

يتبع..





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