محافظتان تسجلان 123 حالة شفاء من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/07/25 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف دائرتي صحة محافظتي الديوانية والمثنى، السبت، 25 تموز، 2020، الموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا ...





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