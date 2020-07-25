خلال يوم واحد.. روسيا تسجل 146 وفاة وقرابة 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

2020/07/25 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اعلنت روسيا اليوم السبت تسجيل 5871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في البلاد، في بيان صحفي، إن "روسيا سجلت 5871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية إضافة إلى 146 وفاة".

واضاف البيان إن "إجمالي الإصابات بلغ 806720 بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 13192 فيما تعافى 597140 حتى الآن".

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، سيما سادات لاري، السبت، تسجيل 2316 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 195 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لاري في تصريحها

بغداد اليوم-بغداد

قال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة، عبد الامير الحلفي، اليوم السبت، إن العراق لم يصل إلى مرحلة انحسار فيروس كورونا، محذرا من تصريحات أطباء ومسؤولين في الصحة حول انحسار الفيروس، معتبرها تقلل من الإجراءات الوقائية.

وذكر الحلفي

بغداد اليوم-النجف

وزعت دائرة صحة محافظة النجف الاشرف علاج Favipiravir للمرضى الراقدين في مستشفى الصدر في المحافظة، مبينة أن العلاج يعتبر ذو فعالية لمعالجة وتقليل مخاطر فايروس كورونا.

وقال مدير عام صحة المحافظة الدكتور رضوان ال

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