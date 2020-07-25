2020/07/25 | 14:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، ان مدير إدارة اتحاد الكرة زهير ناظم، تماثل للشفاء من فيروس كورونا.وقال الناطق باسم التطبيعية هشام محمد لـ /المعلومة/ إن “مدير إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم زهير ناظم، خرج اليوم من مستشفى الشفاء للحجر الصحي بعد تغلبه على فيروس كورونا”.وأضاف ان “ناظم وبعدما تأكدت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير إدارة اتحاد الكرة ينتصر على فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير إدارة اتحاد الكرة ينتصر على فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).