الموت بسبب الطرق والجسور.. والمليارات تحرق بمديرية المرور !

2020/07/25 | 14:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ زهير الفتلاوي ..رسالة مهمة وبالغة الخطورة نروم توجيها الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وهي الموت المجاني بدم بارد الذي يواجه عشرات المواطنين يوميا بسبب ردائه الطرق والجسور والضحية المواطن العراقي المسكين .التنسيق والمتابعة والتعاون معدوم بين مديرية المرور وامانة بغداد ، ووزارة الاعمار والاسكان ويكاد لا يذكر وكل دائرة ترمي الاتهامات […]

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