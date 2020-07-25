2020/07/25 | 14:53 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني والنجدة تهرع لموقع انهيار المبنى التابع لمديرية الشباب والرياضة في محافظة البصرة

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