2020/07/25 | 15:03 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: وفاة شخص تم اخراجه من تحت الأنقاض وعمليات الانقاذ مستمرة

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