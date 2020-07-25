استشهاد وجرح جنديين بانفجار دراجة مفخخة في الانبار

2020/07/25 | 15:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أفاد مصدر أمني، السبت، باستشهاد واصابة جنديين، بانفجار دراجة مفخخة في الانبار.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إنه “خلال واجب عسكري انفجرت دراجة مفخخة بالقرب من ناحية كبيسة في الانبار”.وأضاف، ن “التفجير أسفر عن مقتل جندي واصابة اخر بجروح”.انتهى25س

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