أغتالو ضيفكم

2020/07/25 | 15:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ظاهر العقيلي ..عرف العرب ومنذ القدم بان تكن للضيف منزلة وحرمة خاصة لديهم وقد تفاخرت وامتازت القبائل كما يذكر ارباب السير والتاريخ بأيواء الضيف واكرامه وبذل كل مكارم السخاء والعطاء وروح التفاني في تقديم كل ما هو مرضي ومحبذ للضيف عندهم حتى قال شاعرهم : ياضيفنا لو جئتنا لو جدتنا نحن الضيوف […]

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