2020/07/25 | 15:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد واصابة جنديين اثنين بانفجار دراجة مفخخة في الانبار وكالة تقدم الاخبارية.

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