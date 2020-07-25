هجوم لعناصر تنظيم داعش يودي بحياة 5 مدنيين في سامراء

2020/07/25 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي هجوماً مسلحاً على مدينة سامراء، أودى بحياة عدد من المدنيين.

وذكر مصدر محلي أن عناصر التنظيم هاجموا قرية سموم التابعة لناحية مكيشيفة وقتلوا مختار القرية مع نجله واثنين من أقاربه، وإصابة آخرين بجروح بالغة .

هذا وجددت أوساط سياسية مطالبتها لرئيس الوزراء لتشكيل قوة محلية لحماية ناحية مكيشيفة جراء تعرضها الى هجمات إرهابية بصورة مستمرة.

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