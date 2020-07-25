الأمن النيابية: الانتشار الأمني في معبري المنذرية ومندلي حسم بنسبة 100 بالمئة

2020/07/25 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية حسم مسألة الانتشار الأمني في المعابر الحدودية بين محافظة ديالى وإيران بنسبة مئة بالمئة.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي في تصريح، إن الانتشار في المعابر الحدودية يأتي من أجل فرض سلطة الدولة عليها ومنع أية خروقات أو مخالفات أمنية، مضيفا ان الانتشار الأمني الجديد في معبري المنذرية ومندلي الحدوديين مع إيران حسم بنسبة مئة بالمئة، وأخذت القطعات مواقعها بالكامل وأصبح ملف إدارة الامن بقبضتها.

واشار العزاوي الى أهمية تجاوز كل السلبيات الماضية والسعي الى تعظيم إيرادات الدولة المالية وإعطاء نسب منها لإعمار محافظة ديالى التي هي بحاجة ماسة لإنشاء المشاريع الخدمية.

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