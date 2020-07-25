قوات من الجيش العراقي ستتولى الأمن في 14 منفذاً حدودياً

2020/07/25 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خصصت قيادة العمليات المشتركة قوات عسكرية عالية المستوى بغية إرسالها الى أربعة عشر منفذاً حدودياً، على ان تتمتع تلك القوات بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أية حالة تجاوز ومن أية جهة كانت.

بيان للقيادة اكد ان تلك الإجراءات تأتي ضمن توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمسك المنافذ الحدودية كافة، وإنفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام، ولفت البيان الى أن الحملة العسكرية ستشمل عشرة منافذ برية واربعة بحرية وان يكون حجم القوة الامنية المخصصة حسب طبيعة كل منفذ.

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