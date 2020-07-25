كشف فائدة غير متوقعة للعلكة

2020/07/25 | 15:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، خبيرة التغذية المستقلة في وزارة الصحة بمدينة موسكو، أن مضغ العلكة يمكن أن يساعد على تسهيل عملية فقدان الوزن الزائد.ويزيد مضغ العلكة من نظافة تجويف الفم بحسب الخبيرة التي قالت: “هناك معلومات تستعرض فاعلية مضغ اللبان في تخفيض الوزن.فعند البعض تنخفض الشهية عند مضغهم اللبان بصورة منتظمة، […]

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