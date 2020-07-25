صالح والحكيم يشددان على سيادة العراق وإبعاده عن الصراعات الدولية

2020/07/25 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، وزعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم السبت، على سيادة العراق وإبعاده عن الصراعات الدولية، جاء ذلك خلال لقاء صالح بالحكيم في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللقاء، جرى خلاله بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على ضرورة دعم الحكومة الحالية في تنفيذ برنامجها لاسيما إجراء الانتخابات المبكرة والنزيهة، وتلبية مطالب العراقيين في تحقيق الإصلاحات المنشودة".

وأضاف البيان، أن "رئيس الجمهورية، هنأ الحكيم بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس تيار الحكمة الوطني"، متمنياً "لقيادته وكوادره دوام النجاح والموفقية لخدمة أبناء شعبنا".

وأشار البيان إلى أنه "تمت مناقشة السبل الكفيلة بمواجهة جائحة كورونا فيروس والحد من تداعياته الوبائية والاقتصادية، ووجوب دعم الفرق الطبية والصحية والكوادر الساندة بما يؤمن الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم".

ولفت البيان إلى أنه "جرى التأكيد على أهمية توحيد الجهود والمساعي والتنسيق المشترك بين القوى الوطنية لترسيخ حماية سيادة العراقـ وتعزيز أمنه واستقراره، والنأي به عن التجاذبات والصراعات الدولية والإقليمية".

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بغداد اليوم- متابعة

رجح مقرر لجنة التربية النيابية، طعمة اللهيبي، الجمعة (25 تموز 2020)، اعتماد الدراسة الالكترونية والتعليم عن بعد، في حال استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقال اللهيبي، في تصريح نقلته صحيفة ’’الصباح’’ شبه الر

بغداد اليوم-بغداد

دعا عضو مجلس النواب، النائب مثنى السامرائي، اليوم السبت، إلى تشكيل حشد مسلح من العشائر بما يمكنّهم من مواجهة تنظيم داعش في محافظة سامراء، مشدداً على ضرورة إعادة صياغة المعادلة الأمنية بثلاث مناطق.





وذكر السامرائي في تغريدة عبر

بغداد اليوم- متابعة

كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، محمد رضا آل حيدر، السبت، 25 تموز، 2020، عن وجود تقدم في التحقيقات الجارية باغتيال الخبير الأمني في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي.

وقال آل حيدر في تصريح صحفي، إن "اللجنة ا

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