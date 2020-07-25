مقتل وإصابة ثلاثة جنود بانفجار دراجة مفخخة استهدفت قطعات الجيش في الأنبار

2020/07/25 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الانبار

افاد مصدر أمني من محافظة الانبار، السبت، 25 تموز، 2020، بانفجار دراجة مفخخة على قطاعات أمنية تابعة لقوات الجيش في ناحية كبيسة بالانبار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دارجة مفخخة انفجرت على قوات الجيش العراقي تسببت بمقتل واصابة اثنين اخرين من قوات الجيش بالقرب من ناحية كبيسة في محافظة الانبار".

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بغداد اليوم- صلاح الدين

أصدر النائب عن محافظة صلاح الدين، مثنى السامرائي، السبت، 25 تموز، 2020، بيانا بشأن مقتل مختار منطقة سموم والعباسية شمال غرب قضاء سامراء، فيما دعا إلى ضرورة تشكيل حشد عشائري مسلح قادر على مقارعة الارهاب.

ونعى السامرا

بغداد اليوم- بابل

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، السبت، 25 تموز، 2020، ضبط موقع لبيع وتهريب النفط ومشتقاتة بصورة غير قانونية في محافظة بابل.

وقالت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "استنادا لمعلومات استخبارية وتنفي

بغداد اليوم-بغداد

اصدر التحالف الدولي، السبت، 25 تموز، 2020، بيانا رسميا حول مغادرة قواته معسكر ’’بسماية’’ في العاصمة بغداد.

وقال التحالف في بيانه الذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه إن "النجاحات التي حققتها قوات الام

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