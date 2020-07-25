بصدد الحوار الدائر حول الريع والقيمة -2- - فلاح علوان

2020/07/25 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_علوان إن موضوعة الريع والقيمة قد جرى نقاشها تاريخياً وتم تعريفها حسب وظيفتها وموقعها في الانتاج الاجتماعي، والاحرى الانتاج والتوزيع، كون الريع لا يشكل انتاجاً ملموساً بل هو نصيب فئة من الملاكين خلال عملية التوزيع.



وعليه لسنا هنا بصدد إعادة تعريف نصوص أصبحت جزءاً من المفاهيم العامة في الاقتصاد، ولكننا سنستعين بالتحليلات الكلاسية للرد على تصورات تبتعد عن المفهوم الاصلي عند شرحها للاقتصاد المعاصر على ضوء ا ......





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