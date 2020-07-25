كائنان: ماقبل ومابعد وعي الازدواج؟ - عبدالامير الركابي

2020/07/25 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي عبدالاميرالركابي يمر الكائن البشري خلال الطور المجتمعي من "انسايوانيه" بمرحلتين، الأولى هي مرحلة ماقبل وعي الازدواج، والثانية تبدا مع اماطة اللثام عن الحقيقة الازدواجية الخافيه، المتعذرة على الإحاطة العقلية، والانسايوان هو الكائن الذي يصبح موجودا مع انبثاق العقل في الجسد الحيواني، حين يبدا زمن المرور من الحالة الازدواجية الانسانو /حيوانيه "الانسايوانية"، الى الكائن العقلي "الانسان"، وهو طور ع ......





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