إيران تسجل 2316 إصابة و195 وفاة جديدة بكورونا

2020/07/25 | 15:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، سيما سادات لاري، عن وصول إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 288839 إصابة، بعد تسجيل 2316 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم السبت، أن عدد المتوفين بلغ 15484، بعد تسجيل 195 وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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