وثائق تكشف حصول الالمانية المحررة من الخطف على موافقات أمنية للعمل بالعراق

2020/07/25 | 15:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – عبدالحسين غزال كشفت وثائق حكومية رسمية في العراق عن الناشطة الالمانية هيلا ميفيس التي اختطفت وجرى اطلاق سراحها انها كانت تعمل في العراق بموافقات رسمية اصولية .وورد في وثيقة تمثل كتابا وقعه السيد جابر الجابري وكيل وزارة الثقافة والسياحة الاقدم معنونا الى دائرة الاقامة في وزارة الداخلية عن عنوان واضح للالمانية […]

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