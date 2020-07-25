حكومة انتخابات مبكرة

2020/07/25 | 15:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ احمد كاظم ..الحكومة الحالية جاءت لإجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالب الانتفاضة التشرينية و بقية المواطنين ما يعني انها حكومة مؤقتة.الحكومة المؤقتة لا تمثل إرادة الشعب و لا يسمح لها ما يلي: أولا: عقد معاهدات و اتفاقيات تجارية و صناعية و عسكرية طويلة الأمد وهذا يشمل رخص شركات الموبايل التي مددت الى 2030.[…]

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