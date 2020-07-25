ما سبب صمت البرلمان عن عدم التزام الكاظمي بتنفيذ برنامجه الحكومي؟

2020/07/25 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب المستقل باسم الخشان، السبت، سبب صمت البرلمان عن عدم التزم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتنفيذ برنامجه الحكومي.وقال الخشان في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الكاظمي لم ينفذ اي فقرة من تعهداته ومن بينها ارسال الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٠ لمجلس النواب”، لافتا الى ان “الحكومة الحالية اضعف من سابقاتها ولن تحقق سوى […]

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