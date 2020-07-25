من هي المجموعات الخارجة على القانون

2020/07/25 | 15:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ مهدي المولى ..لا شك ان حالة الفوضى و عدم تطبيق القانون وخرقه والتجاوز عليه وضعف الحكومة تماما وبروز طبقة سياسية متخلفة هدفها تحقيق مصالحها الخاصة ومنافعها الذاتية فقط فانشغلت في منافسات وصراعات شديدة في ما بينهم من أجل الحصول على الكرسي الذي يدر أكثر دولارات ويمنحهم أكثر قوة ونفوذ مما أدى بهم الى […]

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