الأمن النيابية: الحكومة تعد لجولة جديدة من الحوار العراقي الأمريكي

2020/07/25 | 15:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي، السبت، عن ترتيبات عراقية لانطلاق مرحلة ثانية من الحوار العراقي الأمريكي.وقال الاعاجيبي لـ /المعلومة/، إن “الحكومة العراقية تجري تحضيرات لانطلاق الجولة الثانية من المفاوضات بين العراق وواشنطن لرسم حدود العلاقة الاقتصادية والسياسية مع الولايات المتحدة”.وأَضاف، ان “مجلس النواب حث المفاوض العراقي على […]

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