بالصور.. إصابات وحالة وفاة جراء انهيار “جملون رياضي” في البصرة

2020/07/25 | 15:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ البصرة..أفاد مصدر أمني، السبت، بوفاة عامل بحادثة انهيار “جملون رياضي” في البصرة.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “عددا من الأشخاص، اصيبوا بسبب انهيار جملون لمديرية الشباب ورياضة في البصرة”.وأضاف ان “فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتمكن من انقاذ 6 عمال على قيد الحياة”، مشيراً إلى “وفاة أحد العمال جراء الحادث”.[…]

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