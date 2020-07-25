الحكيم وصالح يؤكدان على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وإجراء الانتخابات المبكرة والنزيهة

2020/07/25 | 15:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، على ضرورة دعم الحكومة الحالية في تنفيذ برنامجها لاسيما إجراء الانتخابات المبكرة والنزيهة.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل، اليوم السبت في بغداد، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم”، مبينا ان “جرى، خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات …

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