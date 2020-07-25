الكربولي يدعو الحكومة الى الالتزام بوعودها وتنفيذ قانون التعويضات للنازحين

2020/07/25 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم السبت، الحكومة الى الالتزام بوعودها وتنفيذ قانون التعويضات ليتمكن النازحون من بناء دورهم، مشيرا الى ان النازحين يطالبون بالتعويضات لبناء سقف يستظلون به وليس الذهاب للمصائف.وقال الكربولي في تغريدة له، على منصة تويتر واطلعت عليها “تقدم”، “تعاملت كل الحكومات مع النازحين بمنهج ظم واحد، فزادت …

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