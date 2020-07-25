بيان حكومي يكشف تفاصيل اجتماع بين العراق ووكالة الطاقة الدولية بشأن الإصلاحات الاقتصادية

2020/07/25 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

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استضافت الحكومة العراقية ووكالة الطاقة الدولية (IEA) اجتماعا افتراضيا رفيع المستوى للطاولة المستديرة الوزارية لمناقشة ال...





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