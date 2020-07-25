تسجيل 392 اصابة بكورونا و218 حالة شفاء في الرصافة

2020/07/25 | 15:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، السبت بتسجيل 392 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد واكثر من 218 حالة شفاء.وقال المصدر لوكالة /المعلومة /، ان “المؤسسات الصحية في الرصافة سجلت 392 اصابة جديدة بفيروس كورونا غالبيتها في الشعب والبلديات والزعفرانية والاعظمية والنهروان”.واضاف ان “اغلب الاصابات المسجلة اليوم ضمن الحجر […]

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