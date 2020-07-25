القبض على 132 مخالفا لحظر التجوال الوقائي خلال 24 ساعة الماضية

2020/07/25 | 15:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، القبض على ١٣٢ مخالفا لحظر التجوال الوقائي خلال ال(٢٤) ساعة الماضية.وذكرت قيادة الشرطة في بيان ان مفارز شرطة بغداد تمكنت من غلق إحدى صالات (الكوفي شوب) والقبض على صاحبه لمخالفته التعليمات، وخرقه حظر التجول، كما تمكنت مفارز قيادة شرطة بغداد من تنفيذ أمرا للقبض صادر بحق (١٧) متهما مطلوبا للقضاء بمواد قانونية مختلفة، تم تسليمهم الى الجهة المعنية أصوليا.واضافت: ان مديريات وأقسام شرطة بغداد قامت بإجراء ممارسات أمنية لتطبيق حظر التجوال بحدود (٢٩٠) ممارسة أمنية، وكذلك نصب السيطرات المفاجئة الوقتية، والتي بلغت( ٣٠) سيطرة في أنحاء متفرقة من العاصمة بغداد، تمكنت من خلالها من القبض على(٢٨) مخالفا مع عجلاتهم لمخالفاتهم حظر التجوال، واشارت الى ان مفارز شرطة بغداد تمكنت من القبض على (٧٧) مخالفا لخرقهم حظر التجول، كما تمكنت مفارز شرطة بغداد من ضبط (٢٧) دراجة نارية، والقبض على أصحابها لمخالفتهم وخرقهم حظر التجوال وتسليمهم الى الجهة المعنية أصوليا.

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