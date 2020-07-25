الصحة تسجل 2862 اصابة و72 حالة وفاة بـ كورونا في العراق خلال 24 ساعة

2020/07/25 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2049) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 218بغداد / الكرخ 398مدينة الطب 103النجف الأشرف 119السليمانية 18 أربيل 109 كربلاء 105كركوك 117ديالى 124واسط 54 البصرة 136ميسان 80بابل 183 الديوانية 82 ذي قار 65 الأنبار 13 المثنى 41 صلاح الدين 84 – الأصابات الجديدة لهذا اليوم : …

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