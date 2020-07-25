مشروب “ذهبي” ثبت أنه يساعد على النوم الجيد ليلا!

2020/07/25 | 16:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.هناك أسباب لا حصر لها تجعل بعض الناس يكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من النوم، ولكن تدابير سريعة وفعالة يمكن اتخاذها لإعادة دورة النوم إلى طبيعتها.وثبت أن تركيبات غذائية معينة تساعد على محاربة نقص النوم.ويعد الحليب الذهبي أحد المشروبات التي اكتسبت اهتماما كبيرا، وهو مشروب هندي تقليدي يتكون من […]

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