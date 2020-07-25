2020/07/25 | 16:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الى قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، قافلة العجلات المحملة بقناني الاوكسجين بعد توفيرها من دائرة صحة الانبار.وقال مصدر مطلع في تصريح خاص، ان “السيارات المحملة بقناني الأوكسجين، وصلت إلى مدينة الشطرة في محافظة ذي قار بعد توفيرها من دائرة صحة الانبار”، مبينا ان “تلك الدفعة المرسلة جاءت لسد النقص الحاصل في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



قافلة قناني الاوكسجين المرسلة من صحة الانبار تصل الى ذي قار وكالة تقدم الاخبارية.

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