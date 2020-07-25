2020/07/25 | 16:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / البصرة …اعلنت مديرية الجريمة المنظمة في البصرة، اليوم السبت، عن ضبط عجلات غير مرخصة وكراتين محملة بالملابس مركونة بجانب المنازل القريبة من ميناء ام قصر.وفي ادناه مجموعة من الصور لما تمهناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط عجلات غير مرخصة و”كراتين ملابس” في منازل بالقرب من ميناء ام قصر المركز الخبري الوطني.

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