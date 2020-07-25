العراق يخصص قوات عسكرية لأربعة عشر منفذا حدوديا

2020/07/25 | 16:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، تخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ الحدودية مخولة بكامل الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز....

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