الصحة العراقية تسجل 72 وفاة وأعلى حصيلة اصابات بكورونا منذ دخول الوباء

2020/07/25 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت (25 تموز 2020)، تسجيل 72 حالة وفاة و2863 اصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة اصابات بالفيروس منذ دخول الوباء بعد 2842 اصابة سجلت في 10 تموز الجاري.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق إنه "تم فحص (15788) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (895187)".

وأضافت، أنها "سجلت هذا اليوم ( 2049) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 218، بغداد / الكرخ 398، مدينة الطب 103، النجف الأشرف 119، السليمانية 18، أربيل 109، كربلاء 105، كركوك 117، ديالى 124، واسط 54، البصرة 136، ميسان 80، بابل 183، الديوانية 82، ذي قار 65، الأنبار 13،المثنى 41، صلاح الدين 84".

وتابعت الصحة، "اما الأصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت: 2862 حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 392، بغداد الكرخ 677، مدينة الطب 67، النجف 100، السليمانية 107، أربيل 101، دهوك 14، كربلاء 208، كركوك 138، ديالى 84، واسط 226، البصرة 251، ميسان 56، بابل 155، الديوانية 60، ذي قار 70، الأنبار 7، المثنى 70، نينوى 45، صلاح الدين 34".

وأشارت الصحة الى أن "الوفيات 72 حالة وكما يلي: بغداد الرصافة 9، بغداد الكرخ 4، مدينة الطب 7، السليمانية 5، أربيل 4، كربلاء 7، كركوك 6، واسط 3البصرة 6، ميسان 2، بابل 7، الديوانية 2، ذي قار 5، المثنى 2، نينوى 3".

ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم، يكون مجموع الشفاء: 73317 (نسبة الشفاء 68.2 %)، مجموع الأصابات: 107573، الراقدين الكلي: 29972، الراقدين في العناية المركزة: 449، مجموع الوفيات: 4284.

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وقالت لاري في تصريحها

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