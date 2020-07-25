قبل يوم من زفافه على أخرى.. زوجة تعذب زوجها حتى الموت

2020/07/25 | 16:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.لقي مدرس بالمعاش مصرعه بمحافظة الدقهلية في مصر، متأثرا بإصابته بغيبوبة ونزيف بالمخ نتيجة التعدى عليه من آخرين.وبحسب صيفة “المصري اليوم”، اتهمت شقيقة ووالدة المجني عليه، زوجته وشقيقها بضربه وتعذيبه وتركه ليومين عاريا في المنزل عقب إعلانه عن رغبته الزواج بأخرى.وأكد تقرير المستشفى أن المتوفي كان يعاني من نزيف داخلي بالمخ، […]

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