نائب يدعو الى تشكيل حشد عشائري مسلح بمناطق في سامراء

2020/07/25 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي على منطقة سموم والعباسية شمال غرب قضاء سامراء، داعيا الى تشكيل حشد عشائري من أبناء هذه المناطق وتسليحهم.وقال السامرائي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، اننا “في الوقت الذي ننعى فيه استشهاد مختار منطقة سموم علي مخلف العباسي وعدد من …

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