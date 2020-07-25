الموقف الوبائي اليوم: 2862 إصابة جديدة ووفاة 72 حالة وشفاء 2049 مصاباً

2020/07/25 | 16:36 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت ( 2049) حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 218

بغداد / الكرخ 398

مدينة الطب 103

النجف الأشرف 119

السليمانية 18

أربيل 109

كربلاء 105

كركوك 117

ديالى 124

واسط 54

البصرة 136

ميسان 80

بابل 183

الديوانية 82

ذي قار 65

الأنبار 13

المثنى 41

صلاح الدين 84

- الإصابات الجديدة: 2862 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 392

بغداد الكرخ 677

مدينة الطب 67

النجف 100

السليمانية 107

أربيل 101

دهوك 14

كربلاء 208

كركوك 138

ديالى 84

واسط 226

البصرة 251

ميسان 56

بابل 155

الديوانية 60

ذي قار 70

الأنبار 7

المثنى 70

نينوى 45

صلاح الدين 34

- الوفيات 72 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 9

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 7

السليمانية 5

أربيل 4

كربلاء 7

كركوك 6

واسط 3

البصرة 6

ميسان 2

بابل 7

الديوانية 2

ذي قار 5

المثنى 2

نينوى 3

مجموع الشفاء: 73317 ( نسبة الشفاء 68.2 %)

مجموع الإصابات : 107573

الراقدون الكلي: 29972

الراقدون في العناية المركزة: 449

مجموع الوفيات: 4284

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