الموقف الوبائي اليوم: 2862 إصابة جديدة ووفاة 72 حالة وشفاء 2049 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت وزارة الصحة اليوم السبت ( 2049) حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 218
بغداد / الكرخ 398
مدينة الطب 103
النجف الأشرف 119
السليمانية 18
أربيل 109
كربلاء 105
كركوك 117
ديالى 124
واسط 54
البصرة 136
ميسان 80
بابل 183
الديوانية 82
ذي قار 65
الأنبار 13
المثنى 41
صلاح الدين 84
- الإصابات الجديدة: 2862 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 392
بغداد الكرخ 677
مدينة الطب 67
النجف 100
السليمانية 107
أربيل 101
دهوك 14
كربلاء 208
كركوك 138
ديالى 84
واسط 226
البصرة 251
ميسان 56
بابل 155
الديوانية 60
ذي قار 70
الأنبار 7
المثنى 70
نينوى 45
صلاح الدين 34
- الوفيات 72 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 9
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 7
السليمانية 5
أربيل 4
كربلاء 7
كركوك 6
واسط 3
البصرة 6
ميسان 2
بابل 7
الديوانية 2
ذي قار 5
المثنى 2
نينوى 3
مجموع الشفاء: 73317 ( نسبة الشفاء 68.2 %)
مجموع الإصابات : 107573
الراقدون الكلي: 29972
الراقدون في العناية المركزة: 449
مجموع الوفيات: 4284
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