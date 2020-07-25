الموقف الوبائي اليوم: 2862 إصابة جديدة ووفاة 72 حالة وشفاء 2049 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم: 2862 إصابة جديدة ووفاة 72 حالة وشفاء 2049 مصاباً
2020/07/25 | 16:36 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

 

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت ( 2049) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   218

بغداد / الكرخ      398

مدينة الطب        103

النجف الأشرف    119

السليمانية            18 

أربيل                109               

كربلاء             105

كركوك             117

ديالى               124

واسط              54           

البصرة             136

ميسان              80

بابل                 183  

الديوانية            82  

ذي قار             65  

الأنبار               13 

المثنى              41               

صلاح الدين        84    

 

- الإصابات الجديدة: 2862 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   392

بغداد الكرخ     677   

مدينة الطب      67   

النجف            100

السليمانية        107        

أربيل            101

دهوك            14                

كربلاء        208 

كركوك       138   

ديالى          84

واسط         226 

البصرة       251

ميسان          56

بابل           155 

الديوانية       60   

ذي قار        70

الأنبار          7

المثنى          70

نينوى          45 

صلاح الدين    34    

 

 

- الوفيات  72 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة     9

بغداد الكرخ        4

مدينة الطب       7 

السليمانية        5

أربيل         4                  

كربلاء          7

كركوك         6 

واسط           3 

البصرة         6

ميسان         2

بابل           7 

الديوانية      2

ذي قار        5                

المثنى         2

نينوى           3             

  

           

مجموع الشفاء:  73317  ( نسبة الشفاء  68.2 %) 

مجموع الإصابات : 107573

الراقدون الكلي:    29972 

الراقدون في العناية المركزة: 449

مجموع الوفيات:   4284

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