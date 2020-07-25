عاجل | الصحة العراقية: تسجل 2862 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2049حالة شفاء ووفاة 72مصابا

2020/07/25 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة تسجل 2862 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2049حالة شفاء ووفاة 72مصابا

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