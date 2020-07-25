عاصفة من التعليقات الساخرة تواجه تصريحا لرجل دين قال إن كورونا فيروس علماني

2020/07/25 | 16:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واجهت تصريحات اطلقها رجل دين ايراني متشدد، قال فيها ان فيروس كورونا فيروس علماني، موجة من السخرية من قبل مواطني بلاده.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، عاصفة من التعليقات الساخرة من التصريحات التي اطلقها خطيب جمعة مدينة “قم” عباس موسوي، والتي جاءت في سياق خطبته الاخيرة يوم امس، وأكد فيها ان كورونا فيروس علماني يحاول أن يقود البلدان الدينية إلى الإلحاد والخلاعة بآثاره المدمرة.

وعلق مواطن إيراني على تصريح موسوي قائلا، إذا كانت النسخة الوراثية من كورونا علمانية، فيجب أن يكون ابن عمه الآخر فيروس الإنفلونزا ذا قيمة دينية، فيما كتب ايراني آخر ما نصه، اقترح وضع مدينة قم في الحجر الصحي لمدة ثلاثة أشهر، لندع إيمان رجال الدين يتغلب على فيروس كورونا المستجد، في وقت كتب فيه ثالث ساخرا، يقال إن الفيروس علماني، يبدو أنه في المدرسة الدينية، حتى الفيروسات تمتلك الفكر والسلطة والدين.

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