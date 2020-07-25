2020/07/25 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، السبت، عن تكبد العراق خسائر بأموال ضخمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا أنه لا يوجد رقم دقيق لذلك.وأوضح الصفار، في تصريح صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 25 تموز 2020، أن “صعوبة تخمين تلك الأموال التي يخسرها العراق تكمن في عدم وجود قاعدة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة تنفي وجود صلة بين وزيرها والناشطة الالمانية هيلا ميوس المركز الخبري الوطني.

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